Polícia prende 15 investigados em operação contra grupo envolvido em sonegação fiscal no comércio de pescado em MT

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (30), 15 investigados durante a “Operação Salmonidae” contra um grupo envolvido em sonegação fiscal no comércio de pescado em Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital. Segundo as investigações, a organização utilizava empresas de fachada para comercializar e distribuir salmão, frutos do mar e peixes, além de falsificar documentos.