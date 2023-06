Polícia investiga causa de incêndio que destruiu parte da estrutura de frigorífico em MT

Por TV Centro América

A Polícia Civil abriu inquérito, nesta segunda-feira (12), para investigar as causas do incêndio que destruiu parte da estrutura de um frigorífico em Diamantino, a 209 km de Cuiabá. Os laudos da perícia e do Corpo de Bombeiros serão analisados pelos policiais.

Os militares trabalharam por oito horas e meia para controlar as chamas, que começaram na noite de sábado (10). Foram acionadas equipes dos bombeiros de Nova Mutum, Cuiabá, Lucas do Rio Verde e de Tangará da Serra, porque no município não tem unidade da corporação.