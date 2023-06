Empresa usada para desmanche e venda de peças de caminhonetes roubadas é fechada pela polícia em Cuiabá

Ao g1, o dono do local, Márcio Lanchi, informou que está em viagem e que não teve acesso aos autos. Ele afirmou não saber do que ocorreu no estabelecimento.

De acordo com a polícia, no local foram apreendidos motores e diversas peças de caminhonetes roubadas em outros estados, como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a polícia, as buscas começaram após uma investigação contra empresa que apontou que havia indícios de que eram mantidos veículos produtos de crime.

Em vistoria no local, os policiais localizaram grande quantidade de material, principalmente relacionado a caminhonetes. Entre eles estavam motores, que em checagem no sistema foi constatado pertencerem a veículos, produto de roubo/furto no estado de São Paulo.