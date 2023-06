Mais de 10 mil pessoas estão foragidas da Justiça em MT

Com os criminosos em liberdade, as famílias das vítimas sofrem com a insegurança e o sentimento de impunidade.

A Polícia Civil informou, em nota, que com a posse de 315 novos policiais, a gerência estadual deve ter novos escrivães, investigadores e delegados. Essas equipes vão reforçar as investigações e o cumprimento das ordens judiciais.