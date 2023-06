DENÚNCIA NO CUIABÁ – Suspeita de agressão no time infantil leva a demissão de técnicos

Do: MidiaNews

Nota divulgada em grupo privado comunica as demissões e anuncia reforma nas categorias de base

Um suposto episódio de agressão envolvendo atletas do time sub-13 do Cuiabá Esporte Clube, na última segunda-feira (12), levou à demissão de dois técnicos das categorias de base.

Conforme apurado pela reportagem, os dois profissionais não teriam tomado providências para cessar o caso. São eles: Joalenilson da Silva Moreira Gomes, o “Jamba”, e Wesley de Souza Cruz.

Não há detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido, mas a assessoria do time confirmou as demissões.

Em uma nota enviada de forma privada em um grupo da base, o Cuiabá anunciou a criação de uma categoria sub-12 após o caso, já que a vítima da agressão seria um jogador mais novo. “Para ter maior equilíbrio e controle sobre as questões comportamentais, físicas e técnicas dos atletas divididos em duas categorias conforme as respectivas idades”, diz trecho da nota que vazou e é assinada pelo gerente de categorias de base, Guilherme Barrinuevo.

Segundo a publicação, o clube vai dar início ao apoio psicopedagógico junto ao Departamento de Humanas para “acompanhamento e orientação de todos os atletas”.

“Além disso, informo que os atletas envolvidos nessas situações serão chamados e estão passíveis de punição a ser avaliada pela diretoria”, diz a nota.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do time, que afirmou que o clube não irá se manifestar sobre o caso.

Também houve tentativa de contato com o vice-presidente Cristiano Dresch, mas sem sucesso.

Não há nenhum boletim de ocorrência registrado sobre o caso.