“DAR UM BASTA” – Mendes diz que é hora do Banco Central reduzir a taxa de juros

Do: MidiaNews

Governador de Mato Grosso disse que apenas os banqueiros se beneficiam com juros altos

O governador Mauro Mendes (União) defendeu nesta segunda-feira (26) que o Banco Central abaixe a taxa básica de juros cobrada no Brasil.

Conforme o governador, nos patamares atuais, a taxa de 13,75% ao ano beneficia apenas os banqueiros.

Mendes afirmou também que os juros brasileiros são os mais caros do mundo, o que é péssimo para as empresas brasileiras.

O presidente Lula (PT) tem defendido a redução imediata da taxa de juros, com críticas pesadas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

“Me alio àqueles que pensam que já chegou a hora do Banco Central dar um basta e baixar esses juros”, afirmou Mendes.

“[Juros altos são] Ruins para o Brasil, péssimos para o cidadão, para as empresas e excelentes para os banqueiros, que estão cobrando juros os mais caros do Mundo nesse momento”, completou.

No último dia 21, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu por manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, conforme expectativa do mercado.

Foi a sétima vez seguida que o Comitê decidiu pela manutenção da taxa. Assim, o patamar de juros no país continua no maior nível desde dezembro de 2016.

Era unânime a expectativa entre economistas de que o colegiado iria manter novamente a Selic nos mesmos 13,75% ao ano. Para uma grande parte dos especialistas, porém, esta será a última vez. A expectativa é que a taxa comece a cair nos próximos meses.