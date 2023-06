Com mais de 600 metros quadrados, nova UDR será inaugurada no próximo dia 6 de junho

Com 606 metros quadrados, a nova sede da Unidade Descentralizada de Reabilitação (UDR) da Secretaria Municipal de Saúde, será inaugurada no próximo dia 6 de julho como parte das comemorações do aniversário de 35 anos de emancipação de Campo Verde. A cerimônia de inauguração está marcada para as 8h00.

A nova UDR vai funcionar nas antigas instalações do Posto de Saúde da Família Rural 12, na esquina da rua Manuel Genildo Araújo com a Belém, no bairro Campo Real II. As obras estão em fase de conclusão.

Para que a UDR pudesse funcionar no novo espaço, o antigo PSF foi totalmente reformado e ampliado em mais 281,20 metros quadrados.

A área ampliada conta com piscina para hidroginástica, ginásio para fisioterapia, sala de grupos, sala de fonoaudiologia, sala para atendimento psicológico, espaço para terapia ocupacional e atendimento de serviço social, além de vestiários e setores administrativos. O prédio também ganhou novas calçadas com acessibilidade.

De acordo com Maria Nilce Barbosa de Souza Palmeira, coordenadora da UDR, as novas instalações vão proporcionar mais conforto, além de um atendimento mais humanizado e ainda melhor aos usuários. “A equipe está muito feliz com esse novo espaço, e equipe feliz produz mais, produz melhor”, frisou a coordenadora.

Ela enfatiza que a UDR realiza um trabalho importante, proporcionando à população a chance de novas oportunidades. “Cada vez que nós temos um paciente reabilitado e habilitado, traz para a sociedade uma pessoa capaz de ser introduzida novamente no mercado de trabalho, na vida social”, destacou a coordenadora.