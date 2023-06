Comitiva de Mirassol do Oeste conhece Projeto Círculo de Construção de Paz desenvolvido em Campo Verde

Na última terça-feira, uma comitiva de Mirassol do Oeste, liderada pelo prefeito Hector Alvares Bezerra, esteve em Campo Verde, onde conheceram o Projeto Círculo de Construção de Paz, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em Parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Além do prefeito de Mirassol do Oeste, fizeram parte da comitiva o secretário de Educação Wilson José de Matos e uma das coordenadoras pedagógicas do Município, além da coordenadora do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), de Mirassol, Marisa Minowa.

O objetivo da visita, de acordo com a secretária de Educação de Campo Verde, Simoni Pereira Borges, foi conhecer como o Círculo de Construção de Paz está sendo desenvolvido no Município e os resultados alcançados. “Foi muito bom ter recebido a equipe de Mirassol do Oeste, que pretende implantar o projeto, tendo como referência o trabalho que estamos desenvolvendo em nosso Município”, disse a secretária municipal de Educação Simoni Pereira Borges.

O prefeito de Mirassol Hector Alvares Bezerra classificou a visita como importante, por permitir que conhecessem in loco, a forma como o projeto Círculo de Construção de Paz está sendo desenvolvido. “Ficamos motivados em implantar em nosso Município”, disse o gestor, que destacou também a forma como foram recebidos e a organização da cidade.

Após terem se reunido com o prefeito Alexandres Lopes de Oliveira e com a juíza da Comarca de Campo Verde, Maria Lucia Prati, os visitantes conheceram o Centro Educacional Paulo Freire.

A coordenadora da CEJUSC de Mirassol do Oeste, Marisa Minowa, também agradeceu a acolhida e destacou a forma com o Círculo está sendo desenvolvido. “A percepção é essa: de que está muito ‘redondo’ o que vocês já começaram. E a gente leva na nossa bagagem agora, essa experiência positiva. Contribuiu muito conosco e a gente agora quer seguir os paços”, disse ela.