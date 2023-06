Obras de pavimentação e de construção de ponte avançam nas regiões do Garbugio e Dom Osório

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciadas em abril de 2023, as obras de pavimentação da estrada do Garbugio/Dom Osorio, e da ponte sobre o Rio das Mortes, que liga a região da Comunidade Garbugio ao Assentamento Dom Osório, estão avançando de acordo com o cronograma inicial.

Na estrada Garbugio/Dom Osório, já foi executada a terraplanagem e está sendo implantada a sub-base da pavimentação em um trecho de pouco mais de 4 quilômetros. Executada por meio de uma parceria entre o Governo Estadual, Prefeitura de Campo e produtores rurais, a pavimentação, que terá uma extensão de 19,2 quilômetros, está prevista para ser concluída até dezembro.

Iniciada também em abril, a ponte de concreto sobre o Rio das Mortes está na fase da fundação. Duas das seis colunas de sustentação do tabuleiro já foram executadas e a previsão é que a obra seja concluída até setembro.

A nova ponte de concreto vai substituir a antiga, construída em madeira há mais de 20 anos, e terá 60 metros de extensão.

A obra, que está sendo executada em parceria pelo Governo do Estado e pela Prefeitura, vai beneficiar uma das grandes regiões produtoras de Campo Verde e mais de 500 famílias de pequenos produtores rurais do Assentamento Dom Osório.

Santo Antônio da Fartura

Além da pavimentação da MT-251 (estrada Garbugio) e da construção da ponte de Concreto sobre o Rio das Mortes, a Prefeitura e o Governo do Estado, estão investindo na pavimentação da estrada que liga a BR-070 ao núcleo urbano do Assentamento Santo Antônio da Fartura, com pouco mais de 4 quilômetros de extensão.

Apesar das chuvas, que estão prejudicando o andamento dos trabalhos, a previsão é que até dezembro de 2023 a pavimentação esteja concluída. O Assentamento Santo Antônio da Fartura é um dos maiores produtores de hortifrutigranjeiros de Mato Grosso.

Mais investimentos

Para o segundo semestre de 2023, mais investimentos serão feitos na execução de obras estruturantes. Em julho será dada a ordem de serviços para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Cumbuco, na estrada que liga a MT-244 a MT-130, entre Paranatinga e Primavera do Leste. O contrato para a execução da obra já foi assinado entre a Prefeitura e a empreiteira vencedora da licitação.

A nova ponte, que terá 42 metros de extensão, faz parte do complexo viário de apoio ao terminal de carga e descarga da Ferrovia Estadual Senador Vicente Vuolo.