“Arraiá de Campo Verde” é sucesso e atrai público estimado em mais de 10 mil pessoas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um grande público, estimado pelos organizadores em mais de 10 mil pessoas, compareceu ao “Arraiá de Campo Verde”, realizado no último final de semana no espaço em frente ao Parque das Araras.

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria de Gabinete, com o apoio da Administração Municipal e da Câmara de Vereadores, contou com barracas com comidas típicas, apresentação de quadrilhas juninas e shows artísticos regionais.

Na sexta-feira (23), primeiro dia do evento, quem se apresentou foi o cantor Gabriel Marcolan. Houve também apresentação das quadrilhas infantis da Creche Padre João Henning e do Centro Educacional Paulo Freire. A vice-prefeita e secretária de Saúde, Edna Queiroz da Silva, o secretário de Administração, Claudilei Borges, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto de Nóbrega, a secretária de Educação, Simoni Borges e o secretário de Cultura, Lazer e Esporte, Clemilson Carvalho, estiveram presentes na primeira noite do evento.

No sábado (24), o show ficou por conta do cantor Mateuzinho Sucessinho, que agitou o público presente. A Banda Savana, se apresentou nas duas noites.

“A gente tem como prerrogativa, estar sempre trazendo entretenimento para a população. [E o Arraiá] é uma forma de trazer as famílias, [para] que elas venham e se divirtam em um ambiente familiar. A gente tem proporcionado isso em todos os nossos eventos”, frisou o secretário de Cultura, Lazer e Esporte, Clemilson Carvalho.

O público que prestigiou o “Arraiá de Campo Verde” também foi destacado pelo secretário. “Houve uma participação numerosa da população, que acatou nossa ideia, veio e se divertiu. Todos saíram satisfeitos”, frisou ele.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, destacou que a realização do “Arraiá de Campo Verde”, já é uma tradição e que neste ano, a festa foi realizada em um espaço maior.

Alexandre ressaltou que, além de promover lazer e diversão para a população e fomentar a cultura, “O Arraiá de Campo Verde” também contribui com a economia local, movimentando diversos setores.

“Nós estamos trazendo movimentação econômica. São diversas atividades que também são influenciadas por essa festa, por esse momento”, ressaltou.