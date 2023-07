Alan Arkin, vencedor do Oscar por ‘Pequena Miss Sunshine’, morre aos 89 anos

Integrante do grupo americano de comédia Second City, Arkin alcançou sucesso no cinema com a paródia da Guerra Fria “Os russos estão chegando! Os russos estão chegando”, de 1966. O papel foi responsável por sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator.

O auge, porém, veio com sua vitória como melhor ator coadjuvante pelo surpreendente sucesso de “Pequena Miss Sunshine”, em 2006. Ele interpretou Edwin Hoover, o avô da menina Olive. Em 2013, ele recebeu mais uma indicação ao Oscar por “Argo”. No filme dirigido e protagonizado por Ben Affleck, Arkin interpretou Lester Siegel, um produtor de Hollywood. Entre seus trabalhos também está o filme brasileiro “O que é isso, companheiro?”, de Bruno Barreto. No longa de 1997, ele interpretou Charles Burke Elbrick, ex-embaixador americano sequestrado por um grupo de guerrilheiros. Outra produção de destaque nos anos 90 foi “O Sucesso a Qualquer Preço”, de 1992. O elenco do filme tinha também Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey. Recentemente, o ator estrelou ao lado de Michael Douglas na série de comédia da Netflix “O método Kominsky”. O papel lhe rendeu duas indicações ao Emmy. “Por que tem de ser assim?” o fez ser indicado a mais um Oscar de Melhor Ator, em 1969, com o papel de um simpático surdo-mudo. A filmografia de Arkin tem ainda papéis como coadjuvante em filmes como “Edward Mãos de Tesoura” (1990), “O Sucesso a Qualquer Preço” (1992), “Agente 86” (2008), Marley & Eu (2008) e “Dumbo” (2019). Começo em musicais Alan Wolf Arkin nasceu em 1934 no Brooklyn, Nova York, de uma família de judeus da Rússia e da Alemanha. Seu pai era um artista e escritor, e sua mãe era professora. Ele fez sua primeira aparição nos cinemas no musical “Calypso Heat Wave”, de Fred Sears, em 1957. Na Broadway, o ator fez sua estreia com o musical “From the Second City”. Em seguida, ele estrelou como David Kolowitz na comédia “Enter Laughing”, pela qual ganhou um prêmio Tony. Ele se divorciou três vezes e deixa três filhos, todos atores: Matthew, Anthony e Adam.