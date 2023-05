Suspeito de roubo e agressão é morto em confronto com a polícia em Rondonópolis (MT)

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e o Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa estiveram no local onde o carro foi abandonado para continuar as investigações. Durante as buscas, foram localizadas 10 porções de substância análoga a cocaína e R$ 250 em espécie.

O suspeito preso deve responder por roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.