Seis morrem em confronto com a PM em menos de 24h em 4 cidades de MT

Por g1 MT

Em menos de 24 horas, seis pessoas morreram em confronto com a Polícia Militar em quatro cidades do estado. Ao todo, as ações ocorreram em Campo Verde, Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital.

Ao g1, a PM informou que são ações distintas e, como procedimento padrão, em todos os casos de confrontos são instaurados inquéritos para investigar o caso. A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP-MT) também foi procurada, mas até a última atualização desta reportagem, não houve retorno.