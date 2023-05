REESTREIA NO CUIABÁ – Técnico cita Deyverson em vitória: “Poucos fazem o que ele faz”

Do: MidiaNews

O técnico do Cuiabá, António Oliveira, elogiou a atuação do atacante Deyverson, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro na noite de segunda-feira (22), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Essa foi a primeira vez que o atacante balançou as redes na Série A deste ano.

O triunfo marcou a reestreia do português no comando do Dourado.

Com o resultado, o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento e saltou para a 14ª colocação, com sete pontos.

“O Deyverson foi importante ano passado na chegada ao Cuiabá. Vai continuar sendo muito importante. Ele sabe a importância que tem dentro da minha forma de jogar, mas se enquadra em qualquer forma”, afirmou Oliveira.

“Independente de ser um espetáculo dentro do próprio espetáculo, não podemos esquecer que é um jogador de grande qualidade. Há muito poucos centroavantes no Brasil capazes de fazer o que ele faz. Ele, como toda a equipe, estão de parabéns” acrescentou o treinador.

Segundo Oliveira, a organização de toda a equipe dentro de campo foi fundamental para o resultado positivo fora de casa.

“Fomos muito consistentes defensivamente, muito fortes, organizados, sempre capazes de perceber onde queríamos conquistar a bola e onde queríamos encaminhar o adversário, retirando as ações individuais”, disse.

“Tivemos nossas oportunidades também, que não foram poucas, e poderíamos ter matado o jogo com o segundo gol, mas a minha equipe está de parabéns. Meus jogadores foram históricos e heroicos”, afirmou.

Próximo confronto

O Cuiabá volta a jogar neste sábado (27) contra Coritiba, na Arena Pantanal. O confronto está marcado para as 17h30 (horário de Cuiabá).