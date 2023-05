Procon de Campo Verde fiscaliza preços em postos de combustíveis

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Serviço de Proteção ao Consumidor (Procon) de Campo Verde realizou na manhã desta sexta-feira, uma fiscalização nos postos de combustíveis instalados no município. O trabalho foi desencadeado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi realizada em todo o país.

O objetivo, de acordo com a coordenadora do Procon local, Victoria Maria dos Santos, foi verificar a precificação dos produtos e checar os postos reduziram os preços praticados após a decisão da Petrobras em baixar 12,8% o preço do diesel e 12,6% o da gasolina para as distribuidoras no último dia 19.

Foram vistoriados 13 postos e, conforme informou a coordenadora do Procon, foi possível identificar que houve repasse das deduções nos valores praticados. A coordenadora informou que os menores e maiores preços encontrados serão encaminhados a Senacom para a elaboração de um relatório que será divulgado no próximo dia 30.

“Acompanhando os preços, pudemos constar que houve alguma redução, só que para termos certeza da porcentagem, só com o Procon estadual através da Secretaria de Fazenda e a Senacom”, explicou Victória Maria dos Santos.