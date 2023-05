Primeira do país – Desenvolve MT é selecionada para projeto de transformação digital com foco no cidadão

Livia Rabani | Desenvolve MT

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, Desenvolve MT, será a primeira agência do país a passar pela processo de transformação digital promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). A ação é desenvolvida por meio de um projeto piloto, com foco nas instituições financeiras de desenvolvimento do país (IFDs).

As experiências com a transformação digital no setor financeiro trazem mais agilidade para o cliente. Além disso, buscam facilitar as operações, eliminar burocracias, descentralizar a terceirização, melhorar a análise de dados, gerar segurança e trazer transparência, facilitando a entrega ao cidadão. O projeto e a importância da transformação foram apresentados aos servidores nesta terça-feira (30.05).

Dentre as 23 instituições do Sistema Nacional de Fomento que se inscreveram para o projeto piloto, a Desenvolve MT foi a única selecionada. A proposta faz parte do planejamento para o fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento, e está alinhada com a missão “Futuro Digital, Inteligente e Inclusivo”, da agenda do Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável.

Como parte inicial do projeto, a agência passará por uma consultoria promovida pela ABDE em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e executada pela consultoria BIP Brasil.

A próxima etapa prevê um diagnóstico com os setores envolvidos para entendimento dos desafios e prioridades estratégicas, bem como de as iniciativas digitais em andamento, para avançar no processo de transformação digital e implantação do projeto piloto.

Agência digital

O presidente interino da Desenvolve MT, Willian Moraes, ressalta que o processo de transformação digital na agência é um pedido do governador Mauro Mendes, que determinou a implementação de soluções inovadoras que possam atender o empreendedor com mais eficiência.

“A consultoria internacional vai nos ajudar a dar mais qualidade e otimizar os nossos serviços e entregas ao cidadão. A Desenvolve MT será um case para as demais agencias de fomento do país nesse processo de transformação digital”, afirma.

Na Desenvolve MT, esse processo de digitalização teve início na pandemia, quando as solicitações de crédito passaram a ser feitas por meio de uma plataforma, que permite que o empreendedor de qualquer cidade de Mato Grosso possa solicitar e acompanhar o seu pedido de financiamento de forma digital.