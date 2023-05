Procon alerta para golpe com pagamento de conta de energia

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Cada vez mais a população precisa ficar atenta para não cair em golpes ao usar a internet. Desta vez, de acordo com o Serviço de Proteção ao Consumidor (Procon), os golpistas estão utilizando o site que, supostamente, é da concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica, Energisa, para aplicarem o golpe.

“Neste mês de maio tivemos reclamação de consumidores que pagaram as contas de energia e ainda constavam no relatório as faturas em aberto”, informou a Coordenadora do Procon Municipal Victória Maria dos Santos.

Como funciona – A dinâmica do golpe é simples, porém, eficiente para os golpistas. Ao acessar um site que supostamente pertence à empresa e emitir a segunda via da fatura, o consumidor acredita estar quitando seu débito com a concessionária, porém, ao confirmar o pagamento, os valores são direcionados para a conta dos estelionatários.

“O consumidor só percebe que caiu em um golpe depois que a transação já foi efetivada ou quando recebe o aviso de atrasou ou de corte. Ao checar no site ele percebe que o débito continua pendente”, comenta a coordenadora do Procon.

Como evitar? – O cuidado ao realizar um pagamento é fundamental para evitar golpes.

A orientação do Procon é que, ao fazer qualquer operação de quitação de débito pela internet, o consumidor redobre os cuidados, checando atentamente o valor, o destinatário, o CNPJ ou CPF do favorecido.

“E nunca forneça seus dados por telefone ou aplicativos a ninguém. Na dúvida, para solicitar uma segunda via, procure o escritório da Energisa ou acesse o site oficial da empresa”, orienta a procuradora do Procon.