Polícia prende dois homens em operação que investiga sequestro de empresário e mulher em MT

Um dos suspeitos, Daniel Vitor Conde da Cruz, de 37 anos, foi encontrado no cativeiro e entrou em confronto com policiais militares. De acordo com a polícia, eles iniciaram as buscas após uma denúncia anônima e, ao passar na frente de uma casa sem portão, visualizaram um homem parado na porta dos fundos, esboçando uma reação de nervosismo.