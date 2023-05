Em parceria com o SEBRAE e com o CEMP, Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza Semana do MEI

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os pequenos e microempreendimentos respondem por uma boa parcela da economia brasileira, gerando emprego e renda para a população.

E para que os microempreendedores possam tornar seus negócios cada vez mais sólidos e economicamente sustentáveis, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com o SEBRAE e com o Centro Empresarial de Campo Verde, está realizando em Campo Verde a Semana do Microempreendedor.

O vento teve início na última segunda-feira no Plenarinho da Câmara de Vereadores, com a realização da oficina sobre “Fluxo de Caixa e Capital de Giro”.

Na terça-feira foi realizada a palestra “Atender Bem Gera Mais Vendas”, no Auditório do CEMP e, na quinta-feira (25), será ministrada a oficina “Atendimento Focado em Pessoas”, no Plenarinho da Câmara de Vereadores com início às 18h00 e sem taxa de inscrição, que pode ser feitas no link https://www.sympla.com.br/evento/oficina-atendimento-focado-em-pessoas-campo-verde/1982153