PF cumpre 15 mandados em GO e mais 3 estados contra suspeitos de simular roubos de veículos para receber seguro e ostentar vida de luxo na internet

As investigações da Operação Escroque, como foi nomeada, iniciaram em outubro de 2022. Conforme a PF, um grupo é suspeito de simular roubos de veículos para receber o valor do seguro e ostentar uma vida de luxo na internet.

São cumpridos três mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em seis cidades, sendo elas: Aragarças (GO), Goiânia (GO), Barra do Garças (MT), Confresa (MT), Santana do Araguaia (PA) e Londrina (PR).

Como funcionava a fraude?