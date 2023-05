Sistema de segurança eletrônico de Campo Verde terá 436 câmeras

Na manhã desta quinta-feira (03) o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e o secretário municipal de Segurança Pública Rosimar Bitencourt receberam 161 câmeras de vídeo em cerimônia realizada na Secretaria Estadual de Segurança Pública, em Cuiabá. O repasse dos equipamentos faz parte do Programa Vigia Mais MT, implantado pelo Governo do Estado.

Com as novas câmeras, a cidade será uma das mais monitoradas eletronicamente de Mato Grosso. Atualmente, o município conta com 94 câmeras próprias, mais 78 de moradores que são integradas ao Projeto Muralha Digital; e mais 11 câmeras com OCRs, que são dotadas de sistema de identificação de caracteres, cor e rosto, somando um total de 177 aparelhos instalados.

A Administração Municipal investiu também na aquisição de totens de segurança e câmeras de vídeo que serão instalados em frente às escolas e em pontos estratégicos da cidade. Com isso, mais 92 câmeras serão acrescentadas ao sistema de segurança do Munícipio. Somadas às que foram repassadas hoje pelo Governo do Estado, serão 436 câmeras monitorando à cidade, dessa forma, Campo Verde contará com uma câmera para cada 100,99 habitantes.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, todos os investimentos feitos na melhoria do sistema de monitoramento eletrônico do município visam aumentar a segurança da população.

“A preocupação de Campo Verde é cada dia reforçar mais esse aparato de monitoramento”, enfatizou o prefeito. “Nós sabemos que isso é uma ferramenta à mais que nós temos para poder fazer com que o aparato de segurança pública seja cada vez mais fortalecido. Existem diversas outras coisas a fazer, mas especificamente nessa área, Campo Verde está sendo muito bem amparado”, completou. “Certamente Campo Verde terá um aparato de monitoramento, com toda tecnologia, com toda a parte digital, muito bem concebido para poder melhorar e ajudar nossas forças de segurança”, destacou.

As câmeras do sistema de monitoramento de Campo Verde serão interligadas digitalmente ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP), da Secretaria Estadual de Segurança Pública, de forma a permitir o acompanhamento das situações em tempo real.

Como explicou o Secretário de Segurança de Mato Grosso, Coronel Augusto Cesar de Camargo Roveri, um veículo tomado em assalto ou utilizado em algum delito, será identificado assim que deixar ou entrar na cidade, agilizando as ações das forças de segurança.

O secretário também destacou os investimentos feitos pela Administração Municipal na melhoria do sistema de monitoramento eletrônico, considerado modelo para outros municípios.

“Esse trabalho é muito importante”, frisou ele. “Além das câmeras que o Estado de Mato Grosso está passando para o Município, as câmeras que já existem em Campo Verde farão parte da nossa plataforma de monitoramento. Campo Verde não estará mais isolada, mas sim em um grande sistema comunicando com todo o estado de Mato Grosso. Realmente nós estaremos entregando um serviço de melhor qualidade, uma plataforma de funcionamento integral que funciona por 24 horas”, ressaltou. O deputado Beto Dois a Um acompanhou a entrega das câmeras.