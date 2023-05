Motorista morre e filhos ficam feridos em acidente entre caminhonete e outro veículo em rodovia de MT

“Meus Irmãos no dia de hoje perdemos nosso irmão Antônio dos Reis Rodrigues, grande mestre estadual da Ordem Demolay Mato Grosso. Tio Antônio dos Reis Rodrigues, conhecido carinhosamente por todos nós como Tio Toninho, nos deixou. No momento, pedimos a todos que dirijam suas orações aos familiares do tio Antônio. Que o Pai Celestial o acolha e o abençoe tio, sentiremos sua falta”, diz a nota.