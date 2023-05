Mãe reencontra filho desaparecido há mais de 1 ano em fazenda de MT: ‘melhor dia’

Uma vizinha cedeu as imagens do circuito de segurança e a família conseguiu saber o horário exato que o jovem saiu. No mesmo dia, começaram as buscas. Vários veículos de comunicação divulgaram o desaparecimento do rapaz e postagens foram feitas nas redes sociais, mas não conseguiram nenhuma informação sobre o paradeiro de Lucas.

Paradeiro ainda desconhecido

Depois de um ano, Lucas chegou a Poxoréu e permaneceu nas imediações da MT-130 por algum tempo, até chegar na porteira de uma fazenda, na noite do dia 5, e foi acolhido pelo genro de um funcionário da fazenda, Thiago Aquino.

De início, Lucas foi informado que não poderia ficar ali, mas alegou que estava perdido. Thiago tentou conversar com Lucas para saber mais sobre ele, por uma questão de segurança, pois estavam em uma zona rural. Ele decidiu chamar o sogro e, enquanto isso, foi conversando com Lucas.

Após a chegada do sogro, eles olharam a mochila dele. Viram que tinha apenas uma pasta com documentos, um garfo e uma colher. Com os documentos de Lucas em mãos, ligaram para a polícia, mas não havia denúncias contra ele.

Compaixão salva vidas

Com a confirmação de que não se tratava de um criminoso, deram água, comida e o levaram a um restaurante próximo à MT-130.

Enquanto Thiago e o sogro levavam Lucas de volta à estrada, Bruna Gomes, mulher de Thiago, se compadeceu da situação e decidiu fazer mais buscas na internet, quando achou uma publicação em uma rede social com contatos da família.