Inscrições para o 28° FESCCAM começam no próximo dia 2

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um dos maiores eventos do gênero no Centro-Oeste Brasileiro, o Festival da Canção de Campo Verde (FESCCAM), que terá sua 28ª edição, estará com as inscrições abertas entre os dias 2 e 16 de junho. A informação é da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte.

Este ano, o Festival será realizado no espaço em frente ao Parque das Araras, entre os dias 1 e 5 de agosto e terá um total de R$ 72 mil em premiação, divididos nas categorias: Gospel, Inéditas, Sertaneja, MPB e Infantil (somente para interpretes de Campo Verde) e Infanto-Juvenil.

Também serão premiados os melhores interpretes (destaques) de Campo Verde nas categorias Gospel, Inéditas, Sertaneja e MPB. Nesta edição, a organização implantou uma mudança, aumentando de 4 para 5 os classificados em cada categoria.

Quem pretende participar deve ficar atento. A previsão é que a partir de quinta-feira da próxima semana a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte disponibilize o link para as inscrições.

A tradição e a organização, além da premiação, fizeram com que o FESCCAM se consolidasse ao longo de sua história. Em razão disso, o Festival atrai intérpretes de vários estados do Brasil, como Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e também de várias cidades de Mato Grosso elevando o nível técnico.