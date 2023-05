Educação de Campo Verde é destaque em 3 categorias no Prêmio Educa/MT

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso divulgou na última terça-feira (9) os resultados das avaliações do Projeto Avalia MT, que faz parte do Programa Alfabetiza MT, formado por um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite a realização de um diagnóstico da Educação Básica do Mato Grosso e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.

O Alfabetiza MT, é um programa do Governo Estadual que tem como objetivo garantir a alfabetização de todas as crianças da Rede Pública até o 2° ano do Ensino Fundamental.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, Campo Verde teve 4 escolas e uma professora entre as melhores do estado.

No item “Melhor Desempenho”, os destaques foram as escolas municipais Paraiso, Dona Sabina Lazarin Prati e São Lourenço.

A Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho ficou entre as dez melhores no Ranking das Top 10 do Mato Grosso e a professora Mirian Regis Madalena se destacou com a “Melhor Professora” no âmbito regional.

A entrega da premiação, conforme informou a secretária Simoni Pereira Borges, será no dia 6 de junho em Cuiabá.

“Receber os resultados positivos das escolas de Campo Verde é muito gratificante, pois temos uma evolução significativa dos resultados de aprendizagem de nossas crianças”, pontuou a secretária. “Mas, melhor ainda é ser premiado nas três categorias do Educa MT”, enfatizou.

Para a secretária a premiação demonstra o comprometimento da equipe de professores e servidores da Educação na busca por uma alfabetização de excelência.