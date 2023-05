Com reformas concluídas, UBS do Assentamento 28 de Outubro é entregue à população

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou na tarde desta quarta-feira a Unidade Básica de Saúde do Assentamento Paulo Freire.

As reformas contemplaram a troca do piso, nova pintura, substituição de portas e janelas, reparos no telhado, substituição das louças sanitárias e pias e reforma dos banheiros. Também foi construída uma varanda em frente ao prédio e trocado o mobiliário da Unidade.

Os investimentos vão trazer melhorias significativas para os usuários. “Hoje estamos entregando uma unidade mais humanizada, tanto para os nossos usuários como também para os nossos profissionais que aqui trabalham”, destacou a gerente de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Noemy Pereira de Souza. As reformas da UBS foram indicadas pelo vereador Gregório do Mercado Popular.

As obras, realizadas com recursos próprios do Município, duraram 3 meses, período em que a UBS, que atende 150 famílias dos Assentamentos 28 de Outubro e Paulo Freire, e também da Granja Lindóia e de fazendas da região, permaneceu fechada.

Além das reformas, os usuários vão contar a partir de agora com mais um incremento no atendimento. Conforme informou a secretária municipal de Saúde e Vice-Prefeita Edna Queiroz da Silva, a Unidade passa a contar com um técnico de enfermagem na equipe.

“Dessa forma vai favorecer quem precisa de um curativo, ou de um medicamento injetável, que muitas vezes precisavam ir até a cidade ou à Agrovila, agora eles terão esses atendimentos aqui também”, destacou Edna.

Ela também pontuou que as reformas executadas proporcionarão um melhor acolhimento e um atendimento mais humanizado aos usuários.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, que participou da cerimônia de inauguração das reformas, destacou que a estruturação das Unidades de Saúde é importante.

“Nós temos que ter bons pontos de atendimento para que possamos, não só, aproximar o atendimento da comunidade rural, como também desafogar na cidade”, observou ele.

“Aqui na região do 28, do Paulo Freire, da Agrovila João Ponce de Arruda, que é uma região que se integra, nós temos que estar cada vez melhorando essa estrutura de atendimento para que possamos fazer esse encurtamento entre a comunidade que precisa e os profissionais da saúde”, pontuou o prefeito.

Alexandre frisou que os investimentos na melhoria da estrutura da saúde não estão sendo feitos apenas no Assentamento 28 de Outubro. Nos Assentamentos 14 de Agosto e 4 de Outubro estão sendo construídas duas novas UBS, cada uma delas com 120 metros quadrados.

“Com isso vamos oferecer aquilo que há de melhor nesse atendimento de primeira hora e ficar para a cidade apenas aquilo que requer um pouco mais de cuidado e que é mais complexo”, enfatizou o prefeito. “Essa é a intensão: Poder trazer essas melhorias para os Postos de Saúde, principalmente da zona rural e trazer a saúde para mais perto da população. Isso que é importante”, completou.

Estiveram presentes à inauguração das reformas, os vereadores Socorro dos Santos Souza, Elton Schabach e o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos, além do secretário de Gabinete da Prefeitura, Carlos Roberto Nóbrega.