CPR Fácil – Solução digital oferecida pelo Sicredi completa um ano com a liberação de R$ 384 milhões aos produtores rurais

Há um ano à disposição dos produtores rurais, a CPR Fácil – solução digital criada pelo Sicredi que possibilita a emissão da Cédula de Produto Rural por meio do aplicativo – contabiliza mais de 10 mil operações e a liberação de cerca de R$ 384 milhões desde o seu lançamento, em todo o Brasil. Na área de atuação da Central Sicredi Centro Norte, que abrange os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima e algumas cidades de Goiás, o Sicredi contabiliza a liberação de R$ 45,9 milhões, com um total de 1.172 operações.

A CPR Fácil é o primeiro produto agro do Sicredi disponível para contratação 100% digital. Os associados podem contratar direto pelo aplicativo do Sicredi de forma rápida e sem burocracia. Além da comodidade, a contratação da CPR Fácil tem como vantagem a simplicidade na formalização, isenção de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), custo de registro no cartório reduzido se comparado à Cédula de Crédito Rural (CCR), prazo e fluxo personalizáveis à necessidade do associado, além de ser um recurso de livre utilização por parte do associado, ou seja, ele não precisa comprovar o uso.

“A CPR Fácil é mais um canal de acesso a recursos financeiros, de uma forma muito rápida e segura. Além dessa opção, ainda seguimos com a emissão de CPR’s em nossas agências físicas, pois valorizamos muito o atendimento às necessidades de todos os nossos associados. A solução digital veio para simplificar ainda mais e possibilitar que o produtor rural faça a contratação, sem sair da sua propriedade”, afirma Luis Veit, superintendente de Agronegócio do Sicredi.

O diretor de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Centro Norte, Ezio Almeida, acrescenta que o Sicredi busca e implementa soluções para proporcionar comodidade e agilidade no atendimento aos associados. “E além de crédito, o Sicredi contribui para o desenvolvimento dos negócios dos associados por meio de orientações, consultorias, por contato direto com o associado. Porque o nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próspera”, destaca Almeida.

Em todo o País, desde o lançamento da CPR Fácil, os associados que mais emitiram o título de forma digital foram os produtores de agricultura familiar (47%), seguidos por médios produtores (37%) e grandes produtores (16%). O título pode ser emitido tanto por produtores rurais quanto por cooperativas de produção com a finalidade de obtenção de recursos para desenvolver seus empreendimentos.

CPR no Plano Safra 2022/2023

No atual Plano Safra (de julho de 2022 a março 2023), o Sicredi liberou R$ 36,4 bilhões aos produtores rurais brasileiros. Somente a Cédula de Produto Rural (CPR) registrou R$ 10,6 bilhões em concessão, aumento de 183% em comparação ao mesmo período da safra anterior.

Nos estados de MT, PA, RO, AC, AP, AM, RR e algumas cidades de GO, o Sicredi contabiliza a liberação de R$ 8,5 bilhões no Plano Safra 2022/2023, com 20.297 operações e um tíquete médio de R$ 419,9 mil. O total liberado de CPR nesta safra soma R$ 4,2 bilhões (9.683 operações), com um tíquete médio de R$ 432,5 mil.

Do total liberado em CPR nesta safra, R$ 38,1 milhões foram de CPR Fácil, com 1.045 operações e uma média de R$ 36,5 mil por operação.

Desde o início das operações de CPR, na safra 2019/2020, o Sicredi liberou R$ 7,8 bilhões aos associados desses estados, com cerca de 18,2 mil operações. “No Sicredi, captamos recursos com foco em estimular a geração de renda e o desenvolvimento econômico, social e local, especialmente entre os pequenos produtores rurais que são muito representativos para o nosso agronegócio. Além de contar com a isenção de IOF, a CPR é uma alternativa muito utilizada para o fomento das atividades do nosso agro, pois sua agilidade e praticidade facilitam o acesso dos produtores aos recursos”, finaliza Ezio Almeida.

