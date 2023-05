Ponte começa a ser reconstruída após desabar na Rodovia Transpantaneira no Pantanal de MT

Por g1 MT

A ponte da Rodovia Transpantaneira na MT-060 começou a ser reconstruída, desde segunda-feira (15), após desabar na sexta-feira (12), em Poconé, a 104 km de Cuiabá, de acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra). Um caminhão passava pelo local quando a estrutura rompeu e o veículo caiu no rio.

Segundo a Sinfra, o veículo estava acima do peso permitido, pesando 28 toneladas, o que contribuiu para a ponte desabar. No local, há placas sinalizando que as pontes de madeira da rodovia passam por manutenção e, por isso, não seria permitida a passagem de veículos com mais de cinco toneladas.

A ponte tem 75 metros de extensão e passa sobre o Corixo da Mortandade, a cerca de 20 km de Porto Jofre.