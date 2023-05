Conheça as candidatas – Baile da Rainha da Expoverde acontece neste sábado com show nacional de Cleber e Cauan

O baile irá coroar a rainha, bem como as duas princesas da Expoverde

Assessoria

O tradicional baile para a escolha da Rainha da Expoverde acontece nesta sexta-feira (27), a partir das 19h, no Centro de Eventos Juventude, em Campo Verde (136 km de Cuiabá). O desfile com as seis candidatas que concorrem ao posto de rainha será às 20h e, logo após, será realizado o show nacional da dupla sertaneja Cleber & Cauan.

Os convites para o Baile da Rainha ainda estão à venda. As mesas com seis lugares são vendidas apenas no Sindicato Rural de Campo Verde. O valor da mesa no setor ouro é de R$ 1 mil e, no setor prata, custa R$ 800. As mesas contam com serviço de garçom e buffet.

Já os ingressos custam R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia solidária. Todos podem comprar o ingresso meia solidária, desde que façam a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada do baile. Ingressos meia solidária que não fizerem a doação ficam impedidos de participar do evento.

As entradas são vendidas na Sorveteria d’Itália, Country Mix e Lotérica Ouro Verde. Toda a renda arrecadada com o evento será destinada para ações com fins sociais, através do Instituto Cavalgar, projeto capitaneado pelo Sindicato Rural de Campo Verde, e do Rotary Club.

A seleção das vencedoras ficará a cargo de um corpo de jurados, que vai considerar os quesitos beleza, postura, expressão corporal, simpatia e desenvoltura.

As finalistas são as estudantes Ana Rebeca Senger Silva, 19 anos, Cristina Gatti, 19 anos, Deisielly Fonseca Pereira, 22 anos, Fernanda Paulino da Silva, 20 anos, Neuany Gabrielly Souza Tavares, 22 anos, e Tainara Silva de Assis, 19 anos.

Conheça as candidatas

Ana Rebeca Senger Silva, 19 anos, é estudante do ensino médio e trabalha em uma fazenda do município. Para ela, disputar o posto de rainha é a realização de um sonho e o comprometimento é sua maior qualidade. “Por ser apaixonada pelo campo, pelo agro, pelas danças sertanejas, por ter admiração pela moda country, me sinto preparada para ser a rainha”, garantiu.

Cristina Gatti, 19 anos, é estudante do curso de Gestão em Agronegócio e também trabalha em uma fazenda. Por admirar muito a Expoverde e todos os valores que o evento representa, ela resolveu participar da disputa. “Eu mereço ser rainha da Expoverde, pois nasci e cresci nessa cidade e trago comigo essa paixão, desde muito nova. Acredito que por viver e ser apaixonada nesse meio, estou preparada para representar essa grande festa do agronegócio em nosso município”, afirmou.

Deisielly Fonseca Pereira, 22 anos, é estudante do curso de administração e trabalha como consultora de vendas. Ela diz que as suas qualidades como simpatia, empatia, comprometimento e beleza podem contribuir positivamente para conquistar o título. “Fico muito feliz em representar as mulheres, pois estamos procurando cada vez mais conquistar o seu espaço, principalmente em um cenário tão masculino como o rodeio. Além disso, quero poder compartilhar minhas experiências e mostrar que a rainha não é necessariamente só um rosto bonito”.

Fernanda Paulino da Silva, 20 anos, é estudante do curso de agronomia. Segundo ela, participar da Expoverde é realizar seu sonho de representar as mulheres no agronegócio. Suas principais qualidades, segundo ela, é ser uma pessoa verdadeira e que gosta de ajudar o próximo. “Ser rainha para mim vai muito além de beleza física, é ser carismática, simpática, humilde. Ser rainha é mostrar que hoje as mulheres do agro têm conquistado seu espaço mostrando que elas podem estar onde quiserem e ser quem elas quiserem”.

Neuany Gabrielly Souza Tavares, 21 anos, trabalha como secretária e afirma estar preparada para mostrar a inteligência e o poder da mulher no agronegócio durante a disputa pelo título de rainha. Sua maior qualidade é ser intensa. “Eu mereço ser a rainha porque eu estou preparada para representar a força e a dedicação que a mulher tem dentro do agro e ser exemplo para todas as mulheres que elas podem e conseguem estar onde quiser”, considerou.

Tainara Silva de Assis, 19 anos, atualmente está se dedicando exclusivamente ao concurso. Ela afirma que disputar o título é um sonho e diz estar preparada para vencer e representar todas as mulheres campo-verdenses. Suas maiores qualidades são facilidade para conversar com todo mundo, ser atenciosa, educada e gentil. “Eu sempre quis, é um sonho que já se encontra pela metade para se cumprir, mereço e quero ser a rainha da Expoverde para junto com todas e todos levar esse título como nunca foi levado antes. Portanto, peço essa chance, porque estou preparada e muito confiante”.

Expoverde

A 22ª edição da Expoverde se inicia oficialmente após a comemoração do aniversário de 35 anos do município de Campo Verde, que ocorrerá em 4 de julho. Assim, a abertura da Expoverde acontecerá em 5 de julho e o evento segue até 8 de julho, no Parque de Exposições.

A exposição agropecuária é um evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Verde e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Verde e da Câmara Municipal de Vereadores.

Patrocinadores

O evento conta com os seguintes patrocinadores para sua realização: Solsten, Agroamazônia, Metalúrgica Cristal, Sumitomo, Camprev, Corteva, Fertimig, Galeão Pneus e Yara.

Outras empresas atuam em parceria. São elas; Anderson Zanotto Beauty Studio; Andreia Oliveira; Anne Prado Bronzeamento; Arena Corpus; CCAA; Clínica Mahara; Cor em Foco Fotografia; Country Mix; Espaço Beleza Urbana; Espaço Laser Depilação Campo Verde; Espaço Terapêutico Beija Flor; Fotografando em Curvas; Gabi Melo Acessórios; Haras Neri; Kelly Hair; Larissa Tousube – Cílios e Estética; Nutricionista Camila Delgado; O Boticário; Oral Brasil Implantes; Pink Store; Pharmativa; Revitalle Medical Center; Skala Perfumaria e Acessórios; Steak Prime; Studio La Beaute; Styllus Sobrancelhas; The Beauty; Vanizi Machado Beauty; Zem Multimarcas; Zizi Bijus.