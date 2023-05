Rumo Logística deve iniciar ainda este ano as obras para implantação da ferrovia entre Rondonópolis e Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Rumo Logística concluiu a construção de um viaduto ferroviário sobre a BR-163, em Rondonópolis e, ainda este ano, deve iniciar a terraplanagem e drenagem para a implantação de 211 quilômetros de trilhos da Ferrovia Senador Vicente Vuolo até Campo Verde. A previsão é que as obras, que terão investimentos entre R$ 4 e R$ 4,5 bilhões sejam concluídas em 2025.

Em toda sua extensão, a ferrovia vai ligar Rondonópolis a Lucas do Rio Verde e interligará as regiões Sul e Médio-Norte de Mato Grosso, reduzindo a distância entre as regiões produtivas e o porto de Santos.

Em Campo Verde, que após a conclusão das obras da ferrovia e da pavimentação da MT-140, ligando a BR-070 a rodovia BR-364, em Nova Mutum, passando por Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Santa Rita do Trivelato, se transformará em um dos mais importantes entroncamentos rodoferroviários do Centro-Oeste brasileiro, será implantado também um terminal de carga e descarga.

A construção da ferrovia deve gerar em torno de 186 mil empregos e os investimentos totais podem chegar a R$ 15 bilhões. (Com informações do Jornal A Tribuna MT)