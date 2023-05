1º Seminário de formação e graduação pedagógica do hip hop será realizado em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com apoio da Prefeitura do Município, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte e da Casa do Hip Hop, será realizado nesta sexta-feira (12) e sábado (13), no Centro Cultural, o 1° Seminário de Formação e Graduação Pedagógica do Hip Hop.

Organizado pelo Coletivo RAP Consciência Limpa, o evento será aberto às 19h00 na sexta-feira e às 8h00 no sábado. A participação é gratuita e aberta a todos os públicos.

O Seminário, que também tem parceria da Casa do Hip Hop de Barra do Garças, terá como palestrante o professor Wesley de Brito Gonçalves, pedagogo, pós-graduado em docência no Ensino Superior e Especializado em Educação Física Escolar.

De acordo com os organizadores, o evento tem como objetivo “elevar, fortalecer e capacitar agentes da cultura Hip Hop no campo pedagógico e sua importância como Cultura e Esporte, e como elemento de formação e transformação social na construção do conhecimento continuado entre ensino e aprendizagem no contexto cultural e desportivo”.

A Casa do Hip Hop de Campo Verde, é presidida pelo dançarino B. Boy Flávio e foi criada em 2020. Conta atualmente com a participação de 20 a 30 adolescentes e jovens. O hip hop, por sua vez, surgiu no Bronx, em Nova York, nos anos de 1970. Consiste em uma música rítmica estilizada que comumente acompanha o rap, uma fala rítmica e rimada que é cantada.