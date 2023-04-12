Campo Verde Economia

Vagas de emprego do SINE para esta semana

Posted on 12 de abril de 2023 at 09:15 by Redação
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SINE, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rua Maceió – Centro

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas:  são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Esta semana estão disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

AÇOUGUEIRO 4
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1
ANALISTA CONTÁBIL – ESTÁGIO 1
APONTADOR DE OBRAS 1
ASSISTENTE COMERCIAL DE SEGUROS 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR DE COMPRAS 1
AUXILIAR DE COZINHA 1
AUXILIAR DE PADEIRO 1
AUXILIAR DE PESSOAL 1
BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1
CABELEIREIRA 1
CLASSIFICADOR DE GRÃOS – COFCO 1
CONSULTOR DE VENDAS – FEMININO 1
COSTUREIRA EM GERAL 1
COZINHEIRA – FAZENDA SERRA VERMELHA 1
COZINHEIRA (O) – CHEFE DE COZINHA 1
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL 1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS – INCOFIBRAS 2
GARÇOM 1
INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – PLACA DE ENERGIA SOLAR 3
INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1
MANICURE/PEDICURE 1
MOTORISTA CARRETEIRO – CNH E 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – CARPIR + HORTA 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – INCOFIBRAS – MASCULINO 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – ZELADORIA + HORTA 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FRATTELLO 3
OPERADOR DE ESCAVADEIRA – CNH C – FRATTELLO 1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS – VV 6
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS – INCOFIBRAS 2
OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO – COFCO 2
RASTELEIRO DE ASFALTO 2
REPRESENTANTE COMERCIAL 1
SALGADEIRA 1
SERVENTE DE OBRAS 5
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES – INCOFIBRAS 1
TÉCNICO ELETRÔNICO – CNH AB 2
VIGILANTE 2

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426