Vagas de emprego do SINE para esta semana

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.
Esta semana estão disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.
Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.
RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
|AÇOUGUEIRO
|4
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|ANALISTA CONTÁBIL – ESTÁGIO
|1
|APONTADOR DE OBRAS
|1
|ASSISTENTE COMERCIAL DE SEGUROS
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR DE COMPRAS
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE PADEIRO
|1
|AUXILIAR DE PESSOAL
|1
|BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
|1
|CABELEIREIRA
|1
|CLASSIFICADOR DE GRÃOS – COFCO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS – FEMININO
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|1
|COZINHEIRA – FAZENDA SERRA VERMELHA
|1
|COZINHEIRA (O) – CHEFE DE COZINHA
|1
|EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL
|1
|ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS – INCOFIBRAS
|2
|GARÇOM
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – PLACA DE ENERGIA SOLAR
|3
|INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
|1
|MANICURE/PEDICURE
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO – CNH E
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – CARPIR + HORTA
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – INCOFIBRAS – MASCULINO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – ZELADORIA + HORTA
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FRATTELLO
|3
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA – CNH C – FRATTELLO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS – VV
|6
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS – INCOFIBRAS
|2
|OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO – COFCO
|2
|RASTELEIRO DE ASFALTO
|2
|REPRESENTANTE COMERCIAL
|1
|SALGADEIRA
|1
|SERVENTE DE OBRAS
|5
|SUPERVISOR DE OPERAÇÕES – INCOFIBRAS
|1
|TÉCNICO ELETRÔNICO – CNH AB
|2
|VIGILANTE
|2
Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.
Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426