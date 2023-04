Campo Verde recebe a partir de quinta-feira, exposição com obras de artes inspiradas em páginas da bíblia

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A partir desta quinta-feira (13), Campo Verde recebe a exposição “The Bible Parade”, com obras de artes inspiradas em páginas da bíblia. A abertura do evento está prevista para as 19h00 e visitação entre quarta e quinta-feira, das 16h00 às 22h00.

A exposição é uma realização do Museu Sic Bartão, com apoio da Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, e conta com trabalhos feitos por artistas plásticos renomados como Thiago Magro, Luiza Moreschi, Rafael Jonnier, Luciano Gonçalves, Adriano Figueiredo, Lara Matana, Ângela Dall-Astra entre outros.

Com curadoria de Aline Bortoli, a exposição, que será realizada no mirante da torre da Praça São João Paulo II, é apoiada pela Rentaliza, Vinuta, Ingrow, Ambios, Farmum e Natter. A entrada é gratuita.

O Museu Sic Bartão é um museu do movimento cristão contemporâneo, com a missão de expressar a cultura do Criador. A exposição “Bible Parade” tem como objetivo levar esse tipo de arte para outras regiões do Brasil, promovendo a cultura e a reflexão.

Evento: Exposição de artes sacras “The Bible Parede”

Abertura: 13/04/2023

Horário: 19h00

Local: Mirante da Praça São João Paulo II

Visitações: De quarta-feira a domingo, das 16h00 às 22h00

Entrada gratuita