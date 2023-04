Suspeito de tentar matar namorado da ex-companheira em bar é morto em confronto com a Polícia em MT

Por g1 MT

Um homem, de 31 anos, suspeito de tentar matar o namorado da ex-companheira, no sábado (22), em um bar, em Mirassol D’Oeste, foi morto na manhã desta quarta-feira (26), em um confronto com a Polícia Militar, em Curvelândia, a 311 km de Cuiabá.

Um vídeo mostra o momento que o suspeito tenta matar o namorado da ex-companheira. Na gravação, é possível ver pessoas correndo para sair do bar e, em seguida, o suspeito, com uma arma na mão. Ele guarda o revólver na cintura, sobe na moto e tenta ligar o veículo, que não funciona. Ele precisa empurrar a moto para fugir do local.

Segundo a Polícia Militar, após a tentativa de homicídio, ele era considerado foragido e estava escondido em uma propriedade rural, no município de Curvelândia e, nesta manhã, quando os PM’s foram ao local para cumprir a prisão, houve uma troca de tiros, momento em que o suspeito foi baleado e morreu.