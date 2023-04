SELETIVAS – Estão abertas as inscrições para concurso da Rainha da Expoverde

Podem participar do concurso as jovens entre 18 e 25 anos e que morem em Campo Verde

Assessoria

Começou nesta terça-feira (25) o período de inscrições para o tradicional concurso da Rainha da 22ª edição da Expoverde. A exposição será realizada entre os dias 5 e 8 de julho, no Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha, em Campo Verde (132 km de Cuiabá).

As inscrições terminam em 27 de abril e a seletiva acontece em 4 de maio, quando serão escolhidas seis candidatas para participar da final. O baile que irá eleger a rainha, bem como as duas princesas, será realizado no dia 27 de maio. Os convites para o evento serão vendidos em breve.

As representantes serão eleitas com base nos quesitos beleza, postura, expressão corporal, simpatia, desenvoltura e conhecimentos sobre o município de Campo Verde.

Entre as atribuições, a vencedora irá promover e representar ao evento através de ações como convite ao público, divulgação da feira nas redes sociais, conceder entrevistas e estar presente durante todo o período de exposição, conforme explica a coordenadora do concurso, Manaíra Ala Minuzzi.

“As eleitas terão como objetivo divulgar a edição da Expoverde, o rodeio, a programação da festa, além de valores sociais, históricos e culturais do nosso município. Esse é o posto de anfitriã da festa e nossa expectativa é de que, neste ano, consigamos superar o número de inscritas do ano passado”, afirmou Manaíra.

Para participar do concurso da Rainha da Expoverde, podem se inscrever jovens entre 18 e 25 anos completos e que morem no município. As candidatas devem ter disponibilidade para assumir todas as obrigações e compromissos relacionados à rainha da exposição agropecuária.

“Esse é um título importante e uma grande oportunidade. Por isso, é esperado que as jovens tenham boa postura, simpatia, que sejam autênticas e que tenham compromisso com o título. Além disso, esperamos que elas tenham amor por nossa cidade e aproveitem este momento único”, afirmou Manaíra Ala Minuzzi.

Para se inscrever, as interessadas devem preencher a ficha de inscrição, que se encontra em anexo ao regulamento do concurso da rainha. Além disso, é necessário apresentar cópia dos documentos pessoais das interessadas, comprovante de residência, uma foto recente de rosto (10x15cm) e a autorização para uso e divulgação de sua imagem.

As inscrições, junto com toda a documentação necessária, devem ser entregues na loja do Boticário, na Avenida Brasil, nº 456, Centro, ou na loja Country Mix, localizada na Rua Recife, 439, Centro.

22ª edição da Expoverde

A Expoverde é um evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Verde e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Verde e da Câmara Municipal de Vereadores.

Nesta edição, a exposição agropecuária se inicia oficialmente após a comemoração do aniversário de 35 anos do município, que acontecerá em 4 de julho. Já em 5 de julho será a abertura oficial da Expoverde no Parque de Exposições.

A Expoverde segue até o dia 8 de julho e a programação completa do evento ainda será divulgada.