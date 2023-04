STF dá cinco dias para governo de MT e Assembleia explicarem sobre intervenção na Saúde de Cuiabá

Após a decisão do TJ, o decreto de intervenção foi encaminhado para a Assembleia por causa de uma Proposta de Emenda na Constituição (PEC) aprovada no início deste ano, no qual estabeleceu que os deputados devem aprovar em plenário o texto do decreto feito pelo governador Mauro Mendes (União Brasil). No dia 15 de março, os deputados aprovaram a medida, por 20 votos a 2.

Os parlamentares também acompanham os trabalhos da intervenção a partir de uma comissão. Desde então, o deputado Paulo Araújo (PP) foi nomeado presidente desse grupo de trabalho especial para monitorar os atos do Gabinete de Intervenção.

Essa é a segunda vez que há determinação de intervenção na Saúde da capital. Na primeira vez, no entanto, o processo foi suspenso, dias após iniciado.

A intervenção aprovada pelo órgão especial do TJMT deve durar 90 dias – prorrogáveis pelo menos período, exclusivamente na Saúde, com fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE).