Comércio não poderá funcionar na Sexta-feira Santa em Cuiabá

O funcionamento de serviços públicos e privados de Cuiabá e Várzea Grande estão proibidos de funcionar no feriado nacional da Sexta-feira Santa (7). A medida está estabelecida na Convenção Coletiva do Trabalho (CCT), por meio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MT).