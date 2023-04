Realizada na Praça São João Paulo II, primeira etapa do Circuito Cultural atrai bom público

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um bom público prestigiou no último sábado (1) a primeira etapa do Circuito Cultural, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Campo Verde.

Realizada na Praça São João Paulo II, a etapa contou com apresentações de danças típicas, música, dança de rua, teatro, circo e cantores locais. O evento foi finalizado com a apresentação da dupla Júnior e Gael.

“O Circuito Cultural, além de oportunizar aos artistas locais a chance de se apresentarem, proporciona também o acesso a momentos de lazer, cultura e a arte pelos moradores”, observou o supervisor de Cultura Charles Pierre.

Conforme informou o secretário Clemilson Carvalho, a próxima edição do Circuito será no dia 29, na Praça da Criança, no bairro Jupiara, a partir das 19h00. Para este ano, informou o secretário, estão programadas mais 7 edições, uma delas no Assentamento Santo Antônio da Fartura, no dia 19 de agosto.