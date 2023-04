Polícia cumpre 60 mandados contra organização criminosa especializada em furtos de motos em MT

As investigações apontaram que a organização criminosa atuava, especialmente, na subtração de motocicletas. Os veículos eram transportados para um local onde eram mantidos até que terminassem as primeiras iniciativas de recuperação por parte das forças de segurança.

Posteriormente, os veículos tinham as placas adulteradas e eram providenciados os encaminhamentos das motocicletas de acordo com as oportunidades oferecidas, e sofriam ações de desmanches ilegais cujas peças veiculares eram vendidas às empresas de autopeças, oficinas de motocicletas, ou em outras ocasiões, as motocicletas eram adquiridas por receptadores sendo vendidas em lava jatos, oficinas, em redes sociais ou em aplicativos de vendas

Ramificações