Pedido da AGU para rever decisão favorável ao governo de MT para obras do BRT é julgado nesta sexta-feira

O governo alegava, em processo que determinou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) seria responsável por acompanhar e fiscalizar as obras para troca do modal, que a obra não contava com recursos federais, apenas com contratos de financiamento celebrados com a Caixa Econômica Federal, através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS ), e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

No entanto, o advogado da União, Gustavo Henrique Catisane Diniz aponta que trata-se de “equivocada compreensão da estruturação e da dinâmica do mencionado empreendimento, o qual se desenvolveu – e se desenvolverá – com a intensa participação de órgãos e entidades do Governo Federal”.