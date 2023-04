Projeto Calçada Social começa a ser executado

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos deu início esta semana à execução do Projeto Calçada Social, que permite a efetivação de parceria entre o Poder Público Municipal e moradores para a construção ou reforma de calçadas, supressão de barreiras e de obstáculos nos passeios públicos, garantindo dessa forma, uma melhor acessibilidade e mobilidade urbana.

De acordo com a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, nesta etapa está sendo realizada a limpeza e o nivelamento do terreno em 2 frentes de serviços, nos bairros Recanto do Bosque I e Recanto do Bosque II.

Conforme a Lei número 2.825, de 6 de abril de 2022, que regulamenta o Projeto Calçada Social, ao Município cabe o fornecimento da madeira para o gabarito, a pedra brita do berço da malha, malha de ferragem e o concreto usinado.

Em contrapartida, caberá aos moradores a responsabilidade pelo fornecimento da mão-de-obra, a compactação do terreno, a implantação do gabarito de madeira, incluindo o taliscamento e o ripamento, e o sarrafo para o desempeno do concreto.