Pastor, esposa e filhos morrem em acidente na BR-070

Do: MidiaNews

Colisão aconteceu na tarde de terça-feira (4) na BR-070, em Poconé; veículo ficou irreconhecível

O pastor Aparecido de Paula, 38 anos, sua esposa Talita Angélica Benassi, 37 anos, e os dois filhos do casal, uma adolescente de 15 anos e um bebê de 2 anos, morreram em um acidente na terça-feira (4), na BR-070, em Poconé.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o veículo onde estava a família, um Honda Civic, colidiu violentamente com uma carreta boiadeira no km 613 da rodovia, resultando na morte imediata de todos os ocupantes.

Um vídeo que circula na internet mostra os veículos fora da pista e uma parte do carro da família, que ficou irreconhecível após a colisão.

Os corpos das quatro vítimas ficaram presos nas ferragens, sendo necessária ação dos bombeiros para retirá-los do veículo.

A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) foi acionada, assim como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e o Samu.

A dinâmica do acidente é investigada.

Veja o vídeo abaixo: