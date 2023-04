PÂNICO NO INTERIOR; VEJA – Vídeo mostra homem baleado após ataque de bandidos em MT

Do: MidiaNews

Ele foi levado ao hospital e não corre risco de vida; bandidos tocaram o terror no Município de Confresa

O ataque de uma quadrilha à sede da Polícia Militar em Confresa (distante a 1.160 km de Cuiabá), na tarde de domingo (9), deixou ao menos uma pessoa ferida. Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que um homem, bastante ensanguentado, corre em busca de ajuda.

Conforme apurado pelo MidiaNews, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar e não corre risco de vida.

Bandidos armados com fuzil tocaram terror no Município. Na fuga, fecharam estradas, roubaram e incendiaram veículos. O grupo atacou viaturas do Corpo de Bombeiros e invadiram à empresa de segurança Brinks. Eles ainda fizeram um policial refém, mas liberaram logo em seguida.

Vídeos e áudios que circulam na internet mostram a ação dos criminosos. Nas gravações, é possível ver o desespero dos moradores.

Na noite do mesmo dia, o Governo do Estado enviou reforço policial, terrestre e áereo para a cidade, a fim de localizar o grupo criminoso. Até o momento, ninguém foi preso.

Veja vídeo: