Operação cumpre 4 mandados contra investigados por tráfico de drogas em MT

Por g1 MT

Quatro mandados foram cumpridos, nesta terça-feira (25), em Aripuanã, a 976 km de Cuiabá, de acordo com a Polícia Civil. Ao todo, foram três de busca e apreensão e uma prisão contra investigados por tráfico de drogas.

A ação faz parte da “Operação Mato Seco” para cumprimento de 17 mandados judiciais no norte do estado e em Mato Grosso do Sul.

As ordens também incluíam bloqueio judicial de contas bancárias dos acusados. A operação é resultado de uma investigação contra um grupo criminoso que enviava maconha para o interior do estado, que também chegava no estado vizinho.