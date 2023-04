Limpa Pátio – Detran-MT vai reciclar mais de 1,3 mil veículos em unidades do interior

Lidiana Cuiabano | Assessoria/Detran-MT

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) vai iniciar, na próxima semana, a descontaminação e reciclagem de 1.302 veículos que estão nos pátios de 20 Ciretrans e duas delegacias da Polícia Judiciária Civil no interior do Estado. A ação é um trabalho contínuo priorizado na atual gestão para manter a limpeza dos pátios do Detran em todo o Estado.

Os veículos foram removidos, recolhidos ou apreendidos pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e não possuem mais condições de transitar pelas vias públicas.

“São carros e motocicletas que estão parados nos pátios do Detran e não foram reivindicados pelos proprietários no prazo de um ano. Os donos dos veículos foram notificados com antecedência pelo Detran-MT, mas, muitas vezes, não providenciam a regularização e a retirada do veículo antes do prazo de 12 meses”, disse o gerente de Leilão do Detran-MT, Daniel da Cruz.

Será feita a separação, descontaminação, prensagem, pesagem e reciclagem das sucatas e veículos inservíveis. A estimativa é reciclar cerca de 880 mil kg de materiais.

Nas próximas semanas, serão reciclados 90 veículos que estão apreendidos na 42° Ciretran de Comodoro. Ediecson Santos de Jesus, chefe da unidade, lembra como era o pátio antes da atual gestão e como tem ficado com o trabalho de reciclagem frequente.

“Na gestão anterior não houve reciclagem de veículos, ocasionando um grande acumulado de veículos no pátio, virando criadouros de mosquitos. Agora, desde o início da atual gestão, é realizado um trabalho diferenciado em nossa Ciretran, com a reciclagem anual dos veículos que ficam no pátio. Só em 2022 foram duas etapas de reciclagem reduzindo bastante a quantidade de veículos apreendidos no local”, relatou.