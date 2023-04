Bebedeira e crime – Policial civil mata PM em posto na região central de Cuiabá

Do: MidiaNews

Thiago de Souza Ruiz, de 36 anos, ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento

O cabo da Polícia Militar Thiago de Souza Ruiz, de 36 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (27) em um posto de combustível na Praça 8 de Abril, em Cuiabá, na região do Restaurante Choppão.

O suspeito de ter cometido um crime é um policial civil, que fugiu após o episódio.

O boletim de ocorrência narra que o crime aconteceu às 3h50 no Posto Conti Comigo, na esquina da Rua Estevão de Mendonça com Avenida Getúlio Vargas.

Testemunhas relataram que Thiago bebia na conveniência com o suspeito quando se desentenderam e começaram a brigar.

O cabo foi atingido por um tiro e caminhou sangrando até a esquina nas proximidades do restaurante árabe Cedros, que estava fechado no momento.

e encaminhado em estado grave para o Hospital Jardim Cuiabá, onde acabou falecendo. Já o rival entrou em um carro Toyota Corolla e fugiu.

Os militares então se deslocaram à unidade de saúde e lá encontraram um investigador da Polícia Civil, que entregou a arma utilizada no crime, uma pistola Glock com brasão da PJC com 14 munições de calibre 9mm e coldre. Ele foi encaminhado para a delegacia como testemunha.

Ainda no hospital, a equipe médica informou que tentou o próximo de reanimação na vítima, mas ela não resistiu.

O policial suspeito de ter matado Thiago ainda não foi localizado.