Justiça adia audiência de assassino de chacina em Sinop (MT)

Na época do crime, a equipe do advogado Marcos Vinícius Borges, que representa Edgar informou que o acusado não teve a intenção de matar a adolescente e que ele se mostra arrependido e disposto a arcar com as consequências jurídicas do processo.

Jogo e aposta perdida

Edgar e Ezequias mataram sete pessoas após perderem cerca de R$ 4 mil em uma aposta de sinuca. Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do bar mostrou o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem de costas, viradas para a parede.

Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete e, em seguida, atira contra as vítimas. Algumas das pessoas tentam correr, mas são atingidas fora do bar.