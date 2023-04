Enfermeiros e técnicos de enfermagem participam de capacitação com analista do Hospital Albert Einstein

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas Unidades Básicas de Saúde de Campo Verde estão participando na tarde desta quinta-feira, de uma capacitação sobre acolhimento aos usuários, ministrada pela analista de tutoria do Programa PlanificaSus do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, Cristina Angélica, e pela representante do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, Juliane Meimberg.

A capacitação, conforme explicou a tutora do PlanificaSus em Campo Verde, Juliana Zanaro Rodrigues, faz parte do PlanificaSus. Em Mato Grosso, o Programa é desenvolvido apenas no Sul do estado. Campo Verde, informou ela, é destaque entre os 19 municípios da região.

25 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde estão participando do treinamento, que terá quatro horas de duração. Juliana Zanaro Rodrigues explicou também que o PlanificaSus é uma metodologia que visa aprimorar a saúde de atenção primária ofertada à população.