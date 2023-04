Idoso de 65 anos morre atropelado por carreta em Campo Verde

No início desta quarta-feira (26), um homem, de 65 anos, identificado como José Pereira do Nascimento, morreu após ser atropelado por uma carreira de transporte de óleo vegetal.

O acidente aconteceu na rotatória da Av. Mato Grosso com a MT-140, caminho para Chapada dos Guimarães. O idoso estava em uma bicicleta e foi atingido pela carreta dentro do perímetro urbano da cidade. O motorista da carreta permaneceu no local e tentou prestar socorro à vítima.

José Pereira foi atingido na região do crânio, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte da vítima.

A Polícia Civil segue as investigações sobre as causas do acidente.