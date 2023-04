Gerente do Coco Bambu é preso acusado de assediar funcionária

Do: MidiaNews

Vítima, de 17 anos, relatou que os assédios ocorriam há dias; ele foi detido quando tentava fugir de moto

O gerente do restaurante Coco Bambu, em Cuiabá, foi preso no domingo (23) pela acusação de importunação sexual contra uma funcionária do estabelecimento. A vítima é adolescente.

A Polícia Militar foi acionada às 23h30 para comparecer no restaurante no Shopping Estação, localizado no Bairro Santa Rosa.

Ao chegar, os policiais foram recebidos por um funcionário do restaurante. Ele relatou que o gerente havia fugido pelo estacionamento dos fundos.

Os militares encontraram o homem, de 35 anos, indo em direção à motocicleta dele. Ao ser questionado, o gerente contou que não sabia o que estava acontecendo.

Ele, então, foi levado pelos policiais de volta ao restaurante. No local, a jovem contou que os assédios ocorrem há dias, mas que ela tentava escapar.

Além disso, a jovem disse que, no dia do assédio denunciado, o gerente do restaurante a chamou para ir ao piso superior buscar refrigerante.

Mesmo desconfiada, ela cedeu ao pedido e subiu. Ao chegar lá, o homem pediu que entrasse na câmara fria.

Quando a jovem entrou, ele teria aberto o zíper da calça. E tentou colocar a mão dela por dentro da roupa dele, mesmo com a adolescente dizendo que não queria.

Ela disse que o local do assédio tem câmeras de segurança.

O gerente foi preso e ambas as partes foram levadas à Delegacia da Mulher.

Um boletim de ocorrência foi registrado.